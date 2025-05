Serienunfall im Innviertel: Mehrere Verletzte, darunter zwei Kinder

Ein Serienunfall im dichten Kolonnenverkehr hat am Donnerstag auf der Altheimer Straße (B148) in Kirchdorf am Inn (Bezirk Ried) mehrere Verletzte gefordert, berichtete die Polizei. Sieben Personen benötigten ärztliche Versorgung, unter ihnen vier Kinder. Auslöser dürfte ein Pkw-Lenker gewesen sein, der unerwartet stark gebremst hatte.