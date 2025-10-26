Oberösterreich

Kind (7) in OÖ stürzte in Rinderstall durch Futterluke

Der Bub soll gestolpert sein. Ein Notarzthubschrauber brachte ihn ins Spital.
26.10.25, 11:53
In einem Stall im Bezirk Rohrbach ist am Samstagnachmittag ein Siebenjähriger vor den Augen seines Vaters durch eine Futterluke aus etwa drei Metern auf einen Betonboden gestürzt. 

Ein Notarzthubschrauber transportierte das verletzte Kind in ein Linzer Krankenhaus, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich. 

Der 44-jährige Landwirt hatte die Rinder gefüttert. Der Siebenjährige half, als er stolperte und verunglückte. 

