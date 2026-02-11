Oberösterreich

A7 in Linz: Beifahrerin springt nach Streit aus Pkw

Nachdem zwei Frauen in einem Auto in Streit geraten waren, sprang 27-jährige Ukrainerin plötzlich aus dem fahrenden Pkw.
11.02.26, 09:40

Eine 27-jährige Ukrainerin ist am Dienstag um 18.25 Uhr auf der Mühlkreisautobahn in Linz nach einem Streit mit der Pkw-Lenkerin aus einem fahrenden Auto gesprungen.

Die 27-Jährige wollte nach den Meinungsverschiedenheiten aussteigen, die 32-jährige Linzerin am Steuer konnte nicht sofort anhalten und wollte bei der nächsten Abfahrt ausfahren. Als sie langsamer wurde, löste die Beifahrerin den Gurt und sprang bei etwa zehn km/h aus dem Wagen, berichtete die Polizei am Mittwoch. 

Frau wurde ins Spital gebracht

Die 32-Jährige hielt ihren Pkw am Pannenstreifen an, lief zu der Verletzten und verständigte die Rettung. Die 27-Jährige wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. 

