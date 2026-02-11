Bootshaus-Krimi am Traunsee: Anwalt legt Berechtigung zurück

Das letzte OGH-Urteil im Traunsee-Krimi rund um einen fragwürdigen Grundstücksdeal, zieht nun weiter Kreise. Vergangene Woche bestätigte der Oberste Gerichtshof die Schuldsprüche wegen schweren Betrugs gegen eine Immobilienmaklerin, zwei Grundstücksentwickler und zwei Anwälte. Die Angeklagten sollen eine betagte Frau dazu gebracht haben, ihr Grundstück deutlich unter Wert zu verkaufen und wurden dafür zu teilbedingten Haftstrafen zwischen 18 und 36 Monaten verurteilt. Die Strafhöhen sind allerdings noch nicht rechtskräftig.

Nun verzichtet deshalb der Immobilienanwalt und Partner einer oberösterreichischen Rechtsanwaltskanzlei mit Ablauf des heutigen Tages freiwillig auf die Ausübung der Berufsberechtigung. “Diese schwierige, aber verantwortungsvolle Entscheidung dient dem Wohle der Kanzlei und den Mandanten”, gibt er selbst an und “es gibt mir auch die Möglichkeit, mich auf das weitere Verfahren und die auszuschöpfenden Rechtsbehelfe zu fokussieren.” "Letzte Entscheidungen waren Justizirrtum" Alle Klienten werden von den anderen Rechtsanwälten der Kanzlei weiter betreut. Man sähe in den letzten Entscheidungen einen Justizirrtum und werde sich weiterhin bemühen, diesen Irrtum aufzuklären - insbesondere auch die Ansicht des OGH, dass ein abzubrechender Schwarzbau zum vollen Verkehrswert gehandelt werden darf, solange kein Abbruchbescheid vorliegt. Den Schaden solle der Käufer ausbaden, obwohl er vorher den vollen Kaufpreis bezahlt hat, heißt es seitens des Rechtsvertreters des Immobilienanwalts.