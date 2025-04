Tragischer Unfall: 14-Jährige bei Crash mit Lkw in OÖ getötet

Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Freitagabend im Bezirk Urfahr-Umgebung ist ein 14-jähriges Mädchen verstorben. Dies teilte die Polizei am Samstag in der Früh mit.

Durch den heftigen seitlichen Anprall wurde der von einem 42-Jährigen gelenkte Pkw entlang der linken Fahrzeugseite schwer beschädigt. Die hinten links sitzende 14-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach verstarb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.

Pkw-Lenker aus Fahrzeug befreit

Der Pkw-Lenker wurde von der Feuerwehr mittels Bergescheren aus dem Fahrzeug befreit und mit schweren Verletzungen in das UKH Linz geflogen. Seine am Beifahrersitz mitfahrende 44-jährige Gattin, ihre hinten in der Mitte sitzende 14-jährige Tochter sowie eine weitere 14-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach, die rechts hinten saß, wurden mit unbestimmten Verletzungen in das Krankenhaus Rohrbach gebracht.