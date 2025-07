UKH Linz stärkt Expertise in Handarthroskopie

Die Spezialisierung in der Hand- und Mikrochirurgie wird am UKH Linz gezielt ausgebaut.

Modernste Technologien und Verfahren wie die Handarthroskopie erlauben heute Eingriffe, die früher als komplex und langwierig galten, deutlich schonender und effizienter durchzuführen. Das Ergebnis: kürzere Operationszeiten, raschere Heilung und ein schnellerer Wiedereinstieg in den Alltag und das Berufsleben. Auch für das OP-Team bedeutet dies eine Entlastung, dazu kommen die langfristig positiven Auswirkungen auf das Gesundheitssystem.

Lucian Lior Marcovici

Für ein internes Fortbildungsmodul zur Handarthroskopie kam kürzlich Lucian Lior Marcovici, ein international anerkannter Experte auf diesem Gebiet. Der heute in Italien tätige Spezialist hat vor 13 Jahren selbst ein vertiefendes Praktikum am UKH Linz absolviert. Er unterrichtet heute europaweit und organisiert Fachkurse für Kollegen aus aller Welt. Auf Einladung von Georg Mattiassich, dem ärztlichen Leiter des UKH Linz, kehrte Marcovici nun an seine einstige Ausbildungsstätte zurück. In einem zweitägigen Intensivtraining gab er sein Wissen in Theorie und Praxis weiter. „Der Austausch mit Marcovici war für unser Team enorm bereichernd“, sagt Mattiassich. Im Herbst 2025 wird ein Team aus dem UKH Linz am Jewish Hospital of Rome bei Marcovici hospitieren