Übergabe bei Schatzdorfer: „Die Mama ist mein Telefonjoker“

Zuerst war die jüngere Tochter Elisa (34) die an der London Business School studiert hatte, vorgesehen, doch die sagte letzten Endes ab und hat nun in Seewalchen die Unternehmensberatung brainchild gegründet. Als während Corona Not am Mann im Unternehmen war, sprang Marlene, die in der Musikbranche tätig war, ein und fand Gefallen am Management. Sie entschloss sich, die Firma zu übernehmen.

Gerti Schatzdorfer hat ihre Erfahrungen nun im Buch Nachfolge gestalten (Verlag facultas) niedergeschrieben. Es wurde Donnerstagabend im Betrieb in Zeiling (Gem. Gampern) präsentiert. Wesentliche Teile sind ihren Lebenserfahrungen gewidmet, sie spricht daher auch von einem „biografischen Ratgeber“. Gerti Schatzdorfer hat etwas zu sagen. Denn sie hat nicht nur das unternehmerische Gen in sich, sondern als gelernte Kindergärtnerin verfügt sie auch über ausgeprägte pädagogische und empathische Fähigkeiten. „Stärke besteht nicht im Recht-Haben, sondern im Lernen“, ist einer ihrer Sätze. Oder: „Jeder Mensch braucht mindestens einen Menschen, der an ihn glaubt.“ Oder: „Das Wichtigste ist, bei sich selbst zu bleiben. Menschen suchen das Echte und Ehrliche.“

Tochter Marlene tritt in große Fußstapfen. Was tut sie, wenn sie Rat braucht? „Die Mama ist mein Telefonjoker.“