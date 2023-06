Turmfalken-Küken in Oberösterreich nach 10-m-Absturz gerettet

Ein fünfköpfiges Einsatzteam der Feuerwehr Schweinbach ist am Samstagnachmittag in Engerwitzdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) in Oberösterreich letztlich erfolgreich zur Rettung eines Turmfalken-Küken ausgerückt. Das Tier war in einer Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Anwesens zehn Meter in die Tiefe gefallen, konnte per dreiteiliger Schiebeleiter aber wieder eins Nest gebracht werden. In diesem wurden drei weitere Falken-Küken vorgefunden.