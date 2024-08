Schwer verletzt: Mann in Oberösterreich aus Traktor geschleudert

Ein 25-Jähriger ist Samstagabend in Maria Schmolln ( Bezirk Braunau ) bei einem Unfall mit seinem Traktor und einem Anhänger schwer verletzt worden.

Der Mann kam aus bisher noch ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Straße ab. Er wurde über die Heckscheibe hinausgeschleudert und kam am Straßenbankett zu liegen. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber CE 3 mit schweren Verletzungen ins UKH Salzburg gebracht, berichtete die Polizei.

Über die Heckscheibe hinausgeschleudert

In einer Linkskurve war der 25-Jährige mit seinem Fahrzeug in das rechtsseitig angrenzende Straßenbankett geraten. Der Mann versuchte das Gespann wieder auf die Fahrbahn zurückzulenken, doch dabei dürfte der Deichselanhänger ins Schleudern gekommen sein und die Zugmaschine über eine Länge von rund 20 Metern diagonal über die Fahrbahn in Richtung linkes Straßenbankett geschoben haben. Anschließend dürfte der Deichselanhänger die Zugmaschine rechtsseitig überholt haben und vor der Zugmaschine zum Stillstand gekommen sein.

Die Zugmaschine prallte gegen den schweren Anhänger und kam mit der Frontachse auf der Ladefläche zum Stillstand. Der 25-Jährige wurde durch die Wucht des Anpralls über die Heckscheibe hinausgeschleudert.

Ein 55-jähriger Unfallzeuge verständigte die Rettungskräfte. Das schwer beschädigte Gespann wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Maria Schmolln und einem Abschleppunternehmen von der Straße geborgen.