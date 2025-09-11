Tödlicher Unfall in Oepping: 45-Jähriger nach nächtlichem Crash tot aufgefunden

Erst Stunden später und durch Zufall hat ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei am Mittwoch gegen 13.00 Uhr bei Oepping ( Bezirk Rohrbach ) einen tödlichen Unfall entdeckt.

Ihm war ein beschädigtes Verkehrszeichen aufgefallen. In einem Bachbett entdeckte er ein verunglücktes Auto. Darin befand sich ein regloser Mann.

Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 45-Jährigen feststellen. Er war mit dem Pkw in der Nacht auf Mittwoch von der Straße abgekommen, so die Polizei.