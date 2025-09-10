Drei Oberösterreicher auf deutscher Ostsee-Insel Rügen verletzt

Ein Autofahrer ist auf der deutschen Ostsee-Insel Rügen mit seinem Wagen auf einen Fußgänger- und Radweg geraten und dort mit einer Gruppe von Radfahrern aus Österreich kollidiert - mehrere Menschen erlitten schwere Verletzungen. Bei den Radlern handelte es sich um eine Familie: Ein 68-jähriger Mann, eine 60-jährige Frau und deren 24-jährige Tochter wurden bei dem Unfall in Groß Zicker schwer verletzt, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Eine 24-jährige Freundin der Familie, die ebenfalls mit dem Rad unterwegs war, erlitt einen Schock, wie die Polizei mitteilte. Alle vier leben in Oberösterreich, sagte eine Polizeisprecherin in Stralsund auf Anfrage der APA. Warum der 56-jährige Autofahrer, der aus Nordrhein-Westfalen stammt, auf den Radweg geriet, war laut Polizei noch unklar. Alkohol war den Angaben zufolge nicht im Spiel. Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 13.00 Uhr.