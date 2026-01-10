Taxifahrer in Mauthausen mit Baseballschläger verprügelt

Er hatte beim Hauptbahnhof Linz den Streit eines Pärchens mitbekommen und der jungen Frau angeboten, sie nach Hause zu fahren. Unterwegs wurde das Taxi in Mauthausen vom Freund der 17-Jährigen gestoppt. Daraufhin soll der 19-Jährige mit einem Baseballschläger auf den Taxifahrer eingeschlagen haben. Die 17-Jährige verschwand in der Folge mit dem Burschen, teilte die Polizei mit.

Nach dem Streit hatte die junge Frau das Angebot des Taxlers angenommen und gab als Wohnort eine Adresse im Bezirk Perg an. In Mauthausen wurde der Taxler dann von zwei anderen Fahrzeugen zum Anhalten gezwungen. Der 19-Jährige stieg aus, prügelte mit dem Schläger auf den Fahrer ein und verletzte ihn im Gesicht und an den Beinen.

Weil das Mädchen danach im Fahrzeug ihres Freundes mitfuhr, alarmierte der Taxilenker die Polizei und meldete eine Entführung. Die Polizei fand die 17-Jährige kurz darauf an ihrem Wohnort. Sie gab an, keineswegs entführt worden, sondern freiwillig mit ihrem Freund mitgefahren zu sein. Nach dem 19-Jährigen wird noch gefahndet.