Streit um Personal für Oberösterreichs Spital

In Detail wird es zwischen den Häusern aber zu teils beträchtlichen Verschiebungen kommen. So werden rund 100 Plätze in den chirurgischen Abteilungen abgebaut und verlagert. Dafür sollen Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Geriatrie, speziell die Akutgeriatrie verstärkt werden, so Haberlander. Um rund 60 Betten sollen die psychiatrischen Bereiche, etwa im Landesklinikum Wels-Grieskirchen ausgebaut werden. Für die zusätzliche Altenpflege sind 37 zusätzliche stationäre und 20 ambulante Betten vorgesehen. Das Mühlviertler Spital in Freistadt werde etwa mit einem derartigen Angebot aufgestockt, so die Gesundheitsreferentin.

Forderungen des oö. AK-Präsidenten Johann Kalliauer, wonach aufgrund des Bevölkerungszuwachses und des höheren Altersschnitts 500 zusätzliche Spitalsbetten bis 2025 installiert und 2.500 Pflegekräfte geschaffen werden müssten, schmetterte Haberlander ab: „Die Krankenhausträger nennen mir da andere Zahlen“.