Steinbrück: „Die Linksparteien haben ihre Mission verloren“

„Ich weiß es nicht, ob es die Grünen sind. Ich teile die Auffassung, dass alle demokratischen Linksparteien in Europa unter Druck sind, weil sie nicht mehr wissen, was ihre historische Mission ist. Ralf Dahrendorf hat in den 1980er Jahren ein berühmtes Essay geschrieben, in dem er vom Ende des Sozialdemokratischen Jahrhunderts gesprochen hat. Mit der paradoxen These, die Sozialdemokratie könnte aufgrund ihres Erfolges scheitern. Sie hätte einen kaputten Manchester-Kapitalismus gezähmt, sie hätte einen Sozialstaat errichtet, sie hätte einen Aufstieg durch Bildung organisiert. Was ist nun ihre Aufgabe? Sie wurde nochmals belebt durch Bill Clinton, Tony Blair und Gerhard Schröder, aber seit zehn Jahren stehen die demokratischen Linksparteien vor der Frage, was ihre historische Aufgabe zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist. Das ist das Eine. Das Zweite ist, dass die Sozialdemokraten den Fehler machen, nach wie vor dem alten Konflikt zwischen Arbeit und Kapital nachzuhängen. Sie sind auf Verteilungsfragen fokussiert. Diese gibt es immer noch, aber abgeschwächt. Der augenblickliche Konflikt, der die Gesellschaft prägt und sich in den Wahlergebnissen ausdrückt, ist ein kultureller. Der Konflikt ist zwischen Menschen, die sehr kosmopolitisch aufgestellt sind, für die Globalisierung, internationaler Handel und kulturelle Vielfalt positiv belegt sind, und anderen Teilen, die Angst haben, die ihre Beheimatung gefährdet und ihre Identität in Frage gestellt sehen. Sie wollen Schutz haben. Ihr Schlüsselwort ist nicht Verteilung, sondern Kontrolle. Das haben die Linksparteien nicht begriffen.“