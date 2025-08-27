Stau auf der A1: Lkw krachte mit Kran gegen Überkopfwegweiser

Am Nachmittag kam es zu einem Autounfall auf der A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Salzburg. Zwischen St. Valentin und Enns riss ein Lkw gegen 14:30 mit ausgefahrenen Kran den Überkopfträger zu Boden. Die Sperre ist nach wie vor Aufrecht und wird die Einsatzkräfte noch eine Zeit lang beschäftigen, so der ÖAMTC auf KURIER-Nachfrage.