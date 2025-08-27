Stau auf der A1: Lkw krachte mit Kran gegen Überkopfwegweiser
Am Nachmittag kam es zu einem Autounfall auf der A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Salzburg. Zwischen St. Valentin und Enns riss ein Lkw gegen 14:30 mit ausgefahrenen Kran den Überkopfträger zu Boden. Die Sperre ist nach wie vor Aufrecht und wird die Einsatzkräfte noch eine Zeit lang beschäftigen, so der ÖAMTC auf KURIER-Nachfrage.
Die Straße ist ab St. Valentin gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. Fahrerinnen und Fahrer müssen im entsprechenden Gebiet auf einer Strecke von rund 10 Kilometern mit Behinderungen und Stau rechnen. Auf der parallel geführten B1 sowie der B123 staut es laut ÖAMTC ebenfalls rund um den Unfallbereich. Der Nachmittags- und Abendverkehr sei maßgeblich betroffen - Verkehrsteilnehmer müssen mit maßgeblichen Verzögerungen rechnen.
