Oberösterreich: Polizistinnen retten Hund aus heißem Auto

Polizistinnen in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) retteten Dienstagnachmittag einen Hund aus einem überhitzten Fahrzeug: Passanten hatten die Exekutive alarmiert, nachdem sie das Tier in dem geparkten Wagen entdeckt haben.

Als die Beamtinnen eintrafen, habe der Hund bereits "deutliche Anzeichen einer Überhitzung" gezeigt und stark gehechelt, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich Dienstagabend mit.