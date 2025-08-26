Oberösterreich: Polizistinnen retten Hund aus heißem Auto
Zwei Polizeibeamtinnen aus Bezirk Vöcklabruck schlugen Heckscheibe ein, um überhitzten Hund aus einem geparkten Auto zu bergen.
Polizistinnen in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) retteten Dienstagnachmittag einen Hund aus einem überhitzten Fahrzeug: Passanten hatten die Exekutive alarmiert, nachdem sie das Tier in dem geparkten Wagen entdeckt haben.
Als die Beamtinnen eintrafen, habe der Hund bereits "deutliche Anzeichen einer Überhitzung" gezeigt und stark gehechelt, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich Dienstagabend mit.
Aus dem Grund schlugen die Polizistinnen die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und befreiten den Vierbeiner.
Sie versorgten das Tier mit Wasser, um seinen Zustand zu stabilisieren. Der Besitzer des Hundes konnte kurze Zeit später ausgeforscht werden, das Tier kam zurück in seine Obhut.
