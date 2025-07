Stark alkoholisiert: Linzer Feuerwehr holte 28-Jährigen von Baum

Kein süßes Katzerl, sondern einen stark betrunkenen Ungar hat die Feuerwehr Dienstagabend in Linz von einem Baum gerettet. Der 28-Jährige hatte bereits Dienstagnachmittag in einem Lokal die öffentliche Ordnung gestört, um 21.00 Uhr war er am Donaustrand auf einen Baum geklettert und konnte allein nicht mehr herunter, berichtete die Polizei.