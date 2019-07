„Standen vor der Entscheidung das Austria Camp zuzusperren“

Der Platz am Campinggelände kostet nun zehn Euro pro Nacht. Dazu kommt noch die Tourismusabgabe von zwei Euro. Weiters acht Euro pro Erwachsenen in der Hauptsaison. König: „Der Badeplatz ist öffentlich, das wird auch immer so bleiben. Wir verlangen für das Parken fünf Euro, die auch die Benutzung der Toiletten und der Duschen inkludieren.“ Früher war der Parkplatz kostenlos.

20.000 Nächtigungen

„Der Anspruch an Urlaub und Camping hat sich gegenüber den 1970-er Jahren verändert und ist höher geworden“, so König. Dennoch nimmt das Campen zu. König spricht von „zweistellige Wachstumsraten. Wir merken das extrem.“ Dieser Trend stimmt König zuversichtlich, das Camp wirtschaftlich halten zu können. Im vergangenen Jahr gab es 20.000 Nächtigungen.