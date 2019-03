Stadt will Randgruppen und Süchtige in eigenen Park lotsen

Statt an Hotspots im Zentrum soll sich die Szene im Bergschlösslpark sammeln. Probleme mit Alkoholikern, Drogensüchtigen und psychisch Kranken im geschäftigen Zentrum will die Stadt Linz nun verlagern. Ein Areal des historischen Bergschlösslparks beim Bahnhofsviertel soll künftig als Treffpunkt für die Szene dienen. Dass damit die Probleme nicht vom Tisch sind, ist der Linzer Stadtregierung allerdings bewusst.

Es gelte, „einen Weg zwischen der missbräuchlichen Nutzung öffentlicher Räume und dem Aufenthaltsrecht von Menschen zu finden“, umschreibt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger, SPÖ, die seit Jahren schwelende Problematik.

Im Vorjahr wurden in der Stadt an mehreren Plätzen Schutzzonen und eine Alkoholverbotszone am Hotspot Hessenpark eingerichtet. Damit sei ein Schlag gegen den offenen Drogenhandel gelungen, berichten Luger und Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter. Wie erwartet habe sich die Szene der Alkohol- und Suchtkranken neue Plätze gesucht. Verschiedene Gruppe haben den Südbahnhofmarkt und den zentralen OK-Platz beim Kulturquartier an der Linzer Landstraße zu ihren neuen Sammelpunkten auserkoren. Mit dem wärmeren Wetter häufen sich die Beschwerden jetzt wieder.

Schmackhaft soll der Bergschlösslpark, der rund 200 Meter vom Linzer Hauptbahnhof entfernt liegt, den teils Obdachlosen und Suchtkranken von Streetworkern und Mitarbeitern der Sozialstation B37 gemacht werden.