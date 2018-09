Stadt sucht „Ersatzfläche“ für Alkoholkranke vom Markt

In manchen Linzer Stadtteilen ist durch neue Schutzzonen und Alkoholverbote Ruhe eingekehrt. Dafür stieg über den Sommer die Unruhe am Südbahnhofmarkt. Eine Randzone des größten Linzer Marktes wird nun von Personen, die am Hessenplatz vertrieben wurden, belagert. Die bereits mehrfach von FPÖ und ÖVP laut geforderte neue Verbotszone beim Markt kommt aber nun doch nicht. Darüber sind sich SP-Bürgermeister Klaus Luger und FP-Sicherheitsstadtrat und FPÖ-Vizebürgermeister Detlef Wimmer doch einig.

Hatte Wimmer kürzlich noch eine „generelle Hausordnung für öffentliche Plätze und Parks “ in der Linzer Innenstadt gefordert, so winkt er nun wieder ab. „Aus rechtlicher Sicht hat es keinen Sinn, Verbote zu erlassen, wenn diese dann vom Verfassungsgerichtshof wieder aufgehoben würden“, sagt Wimmer. Stattdessen soll die Sozialbetreuung des betreffenden Klientels intensiviert werden. Verbannung der Alkoholkranken vom Marktgelände verlangte auch ÖVP-Vizebürgermeister Bernhard Baier.