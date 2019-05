SPÖ rüstet für Wahl 2021, riskiert aber internen Streit

Nicht so harmonisch wie kommuniziert dürfte sich der Austausch der SPÖ-Landesgeschäftsführerin in Oberösterreich abspielen. Mitten im Intensivwahlkampf für die EU-Wahl hat Parteichefin Birgit Gerstorfer am Sonntag, wie berichtet, mit der Ablöse von Bettina Stadlbauer überrascht. Der schon für die Ex-Bundesparteichefs Alfred Gusenbauer und Christian Kern tätige Deutsche Georg Brockmeyer soll ab Juni neuer Geschäftsführer werden. Sein Auftrag: Die SPÖ für die Landtagswahlen 2021 fit machen. Neben Stadlbauer dürften noch andere Mitarbeiter in der Zentrale nicht mit der neuen Linie mitkönnen.

Noch vergangenen Donnerstag feierte die SPÖ mit den EU-Spitzenkandidaten vor dem Linzer Lentos einen von Stadlbauer gemanagten Wahlkampfauftakt. Am Freitag wurde sie gefeuert. Hinter den „persönlichen Gründen“, wie es in der Parteiaussendung als Grund genannt wurde, steht aber Druck von Gerstorfer und Klubobmann Christian Makor.