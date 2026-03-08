SPÖ-Chef: "Wir wollen die alte Krankenkasse zurück"

KURIER: Sie sagen, Sie haben einen guten Lauf. Wo machen Sie den fest?

Martin Winkler ist seit rund einem Jahr Landesvorsitzender der SPÖ Oberösterreich. Zuvor war der 62-jährige Unternehmensberater und in seinen jungen Jahren Vorsitzender der Sozialistischen Jugend.

Martin Winkler: Als politische Partei benötigt man ein politisches Programm. Wir haben mit dem Winkler-Plan eine sehr gute Grundlage. Der zweite Punkt ist die Motivierung und Mobilisierung der Leute. Die gelingt sehr gut. Ich habe in allen Wahlkreisen große Veranstaltungen gemacht, bei denen der Funke übergesprungen ist.

Ist der Winkler-Plan nicht ein Jahr zu früh, die Landtagswahl ist erst im Herbst 2027?

Nein. Wir haben als SPÖ das Thema, dass man uns inhaltlich wahrnehmen muss. Das ist für Regierungsparteien wie die ÖVP und die FPÖ nicht so wichtig, aber für uns schon. Der Proporz ist durch die Hintertür abgeschafft, Schwarz-Blau verwaltet 95 Prozent des Landesbudgets und der Agenden, den Rest haben der Grüne und ich. Wir werden nächstes Jahr nachlegen, weil sich sehr viele Expertinnen und Experten melden. Im Gesundheitsbereich, im Wohnbereich, im Energiebereich. Denen gefällt, mit welchen Themen ich unterwegs bin. Wir werden ein sehr konkretes Programm für das Gesundheitswesen bringen, sehr konkrete Vorschläge für den Wohnbau, für die Migration etc.

Sie betreiben eine profilierte Oppositionspolitik, die sich aber in den Umfragen noch nicht in Zuwächsen niederschlägt. Ist das nicht frustrierend? Nein, überhaupt nicht. Wenn man wie ich nach 35 Jahren nach Oberösterreich zurückkommt, dann braucht man einen langen Atem. Man muss mindestens ein Jahr lang aktiv sein, damit man etwas spürt. Für mich sind jetzt die Bekanntheitswerte am wichtigsten. Hier liege ich schon vor Christian Dörfel, der schon lange in der Landespolitik ist. Damit bin ich recht zufrieden. Wenn sich in den Umfragen für die SPÖ drei Monate vor der Wahl etwas bewegt, bin ich sehr glücklich. Ich bin hier total entspannt. Ich habe ein gutes Gefühl, wir kommen in Schwung.

Die einen Wähler entscheiden sich früher, die anderen später. Es spielt sehr viel eine Rolle. Es gibt internationale und nationale Entwicklungen. Es wird spannend sein, was sich in den USA noch tut, in Europa, was wird mit den Kriegen sein. Das hat alles Auswirkungen auf die Stimmungslage.

Ist nicht die Performance der Bundesregierung ein Problem? Haben Sie hier nicht Gegenwind?

Null.

Aber Rückenwind haben Sie auch keinen.

Rückenwind habe ich keinen. Das Wichtigste ist, dass die Streitereien aufhören.

Die Diskussionen um Parteiobmann Babler.

Ja. Wir sind in der Bundesregierung, wir haben Verantwortung übernommen. Das Letzte, was die Menschen wollen, dass es in der SPÖ eine Personaldiskussion gibt. Die braucht keiner. Die Sozialdemokratie wird sich ansehen, wie sich die Dinge entwickeln. Die nächsten Wahlen sind 2029. Jetzt muss man einmal liefern. Und liefern tut man nicht, indem man Personaldiskussionen anzettelt. Jeder, der das macht, schadet sich selbst. Ich arbeite für meinen Erfolg, jeden Tag. Ich bin unterwegs, rede mit meinen Leuten, mache meine Haus- und Betriebsbesuche. Ich schaue, dass ich in der SPÖ Oberösterreich eine gute Stimmung entwickle. Das zählt für mich.

Nicht alle Landesgruppen sind zum Parteiobmann so loyal wie Sie, siehe Burgenland und Steiermark.

Ich habe denen schon gesagt, was ich davon halte.

Nichts?

So ist es. Ich habe ihnen gesagt, ihr schadet euch selbst damit. Ich bin recht zuversichtlich, dass das Burgenland und die Steiermark gut im Parteipräsidium mitarbeiten werden.