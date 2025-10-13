Soziale Medien für Kinder: "Jede Einschränkung ist gut!"

Ein Zwölfjähriger verweigert den Schulbesuch, weil er durchgehend online sein will. Wenn seine alleinerziehende Mutter eingreift und das Gerät abnimmt, randaliert der Bub aus Zorn in der Wohnung, demoliert Möbelstücke. Immer häufiger sind Medizinerinnen und Mediziner in der Suchtambulanz des Kepler Uniklinikums in Linz mit Fällen wie diesem konfrontiert. Erschreckend: Die Betroffenen werden immer jünger. "Wir sprechen von Kindern, die 9, 10, 11 Jahre alt sind", sagt der Leiter der Klinik für Psychiatrie am Spital, Kurosch Yazdi-Zorn.

Auch der oberösterreichische Familienbund hat sich nun in die Thematik eingeklinkt und fordert ein Verbot sozialer Medien für alle bis 16 - und zwar schnell. "Wir sehen am Beispiel Griechenland, dass es rein rechtlich und technisch möglich ist", sagt Martin Hajart, Obmann der Institution in Oberösterreich. "Nur bei uns geht es so langsam. Wir sollten der EU noch maximal ein halbes Jahr Zeit geben. Wenn dann nichts passiert, sollten wir eine gesetzliche Regelung auf nationaler Ebene finden." Wie bei anderen Suchtmitteln agieren Experten sind sich einig, dass die Zeit drängt. "Jede Art von Einschränkung ist gut. Uns muss bewusst sein: Je weniger Bildschirmzeit, desto besser", bringt es Yazdi-Zorn auf den Punkt. Wir würden es in Österreich mit anderen Suchtmitteln ja auch so machen: "Wir schränken Alkohol und Nikotin altersmäßig ein, nur beim Smartphone sehen wir zu." Allgemein müsse es unter Kindern und Jugendlichen das Verständnis geben, dass das Gerät nicht ihnen gehöre: "Eltern können das etwa so kommunizieren: Ich habe das Handy gekauft und borge es dir zu den Bedingungen, die ich festlege."

Anders als bei anderen Süchten lasse sich an der Handysucht nichts mit Medikamenten verbessern. "Das macht die Sache natürlich schwierig. In der Gesprächs- und Gruppentherapie sind wir davon abhängig, dass die Kinder und Jugendlichen proaktiv mitmachen", weiß der Experte. Das sei oft nicht der Fall: "Die Kinder haben keinen Leidensdruck. Den haben die Eltern, weil sie sehen, wie viele Stunden pro Tag ihre Kinder vor den Bildschirmen verbringen."

Die Alarmglocken sollten dann läuten, wenn keine handyfreien Zeiten mehr möglich seien: "Wenn das Gerät nicht mehr freiwillig aus der Hand gelegt wird, ist es bereits problematisch." Gemeinsame Mahlzeiten ohne Handy am Tisch bieten sich dafür an, "sowas muss möglich sein". Direkt ins Belohnungszentrum des Gehirns Viele Jugendliche hätte wirklich Panik, Wichtiges zu verpassen, wenn sie ein, zwei Stunden nicht online sind. FOMO, fear of missing out, nennt sich dieses Phänomen in der Fachsprache. Aber warum ist diese Online-Verfügbarkeit so schlecht, was passiert dabei im Hirn? Die Inhalte sprechen gezielt das Belohnungs- und Beruhigungssystem an. Kinder und Jugendliche greifen darauf zurück, um sich besser zu fühlen, innere Anspannungen zu dämpfen, sich abzulenken - ähnlich wie bei anderen Suchtmitteln. Mit dem Unterschied, dass in diesem Fall Konzerne dahinterstecken, die die Anwendungen bewusst so programmieren, dass sie süchtig nach diesen Effekten machen. Das kann sogar zu "brain rot" führen, ein Begriff aus der Wissenschaft. Er beschreibt den nachweisbaren, kognitiven Leistungsabfall bei Kindern und Jugendlichen, die viele Stunden online verbringen - ganz unabhängig, welche Inhalte sie konsumieren.