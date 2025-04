Sieben Jugendliche in Wels von ebenfalls jungen Tätern ausgeraubt

Zu einem mehrfachen Raub unter Jugendlichen ist es am Rand des an diesem Wochenende stattfindenden Welser Volksfestes gekommen. Sieben Jugendliche sind in der Nacht auf Samstag in Wels von einer vorerst unbekannten Gruppe attackiert und ausgeraubt worden.

Die Burschen im Alter von 14 bis 16 Jahren hatten von der obersten Etage eines Parkhauses aus das Treiben am Volksfestgelände beobachtet. Plötzlich umstellte eine Gruppe vermutlich Gleichaltriger die sieben, einer von ihnen schlug auf einen 14-Jährigen ein und bedrohte drei weitere Jugendliche. Die Täter erbeuteten Geld und flüchteten.