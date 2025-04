50 Meter von Lkw mitgeschleift: Frau und Hund bei Unfall getötet

Eine 70-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen war am Freitag mit ihrem Auto von Altheim Richtung Braunau unterwegs, als es in Riedlham (Gemeinde Weng im Innkreis) zu dem folgenschweren Unglück kam.

Die Frau ist mit ihrem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gerate und krachte frontal in den entgegenkommenden Lkw eines 53-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach.

Durch den massiven Zusammenstoß wurde der Pkw ungefähr 50 Meter vom Lkw mitgeschleift, schildert die Polizei in einer Aussendung. Die 70-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle noch verstorben ist. Ihr Hund wurde bei dem Unfall ebenfalls getötet.

Der 53-jährige Kraftfahrer wurde leicht verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Braunau gebracht. Die B148 war im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden gesperrt.