„Sichtwechsel“ beim Land

„Für uns ist das hier eine sehr schöne Sache. Wir haben die Gelegenheit, unsere Kunstwerke ausstellen zu können. In einem Rahmen, der sowohl für die Kunst als auch für die Sozialabteilung passt.“ Gertraud Assmann, Geschäftsführerin der Caritas für Menschen mit Behinderungen, zeigte sich in ihren Begrüßungsworten angetan von der Ausstellung im Dienstleistungszentrum des Landes Oberösterreich beim Linzer Hauptbahnhof. Seit Montagabend sind dort 140 Bilder und Texte unter dem Motto KunstWandeln von Menschen mit Behinderungen aus dem Institut St. Pius in Peuerbach zu sehen. Eröffnet wurde die Ausstellung von Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer.