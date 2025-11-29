Seppy weiß genau: Jeder braucht jemanden, der an ihn glaubt

Von Christa Koinig Wenn das Licht im Saal ein bisserl dunkler wird, wenn’s auf der Bühne heller wird, wenn das Glockerl läutet und der Vorhang langsam aufgeht, dann bin ich immer sehr aufgeregt. Und das, obwohl ich schon so viele Jahre für ganz viele kleine, mittlere und große Kinder Theater spielen darf. Unser Puppentheater ist nämlich schon mehr als ein halbes Jahrhundert alt, habe ich mir ausgerechnet, und ich bin von Anfang an dabei. Doch ich freue mich jedes Mal aufs Neue darüber, dass ich Kinder zum Lachen und Mitfiebern bei unseren spannenden Geschichten und Abenteuern bringen kann.

Ganz besonders stolz bin ich aber auch darauf, dass in unseren Geschichten immer alles gut ausgeht. Obwohl – hinter den Kulissen kann es schon hie und da ein bisserl chaotisch sein, wenn der kleine Drache vielleicht seinen Text vermurkst oder der schusselige Zauberer seinen Hut verliert.