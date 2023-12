Sechs Monate alter Bub mit heißem Wasser verbrüht

Am Dienstag gegen 19 Uhr wurde laut Kronen-Zeitung in Vöcklabruck in Oberösterreich die Rettung verständigt. Ein sechs Monate alter Bub soll am ganzen Körper mit heißem Wasser verbrüht worden sein.

Der Bub kam ins Klinikum Vöcklabruck, wurde jedoch weiter zu den Experten ins Kepler Universitätsklinikum (KUK) gebracht und behandelt. Laut dem Roten Kreuz sollen 50 Prozent des Körpers des Jungen mit heißem Wasser überschüttet worden sein.

