Oberösterreich

Schweres Zugunglück in Neuhofen: Frau unter Waggon eingeklemmt

Der Lokführer stoppte die abfahrende Garnitur am Donnerstagabend zwar sofort, die 48-Jährige wurde aber unter einem Waggon eingeklemmt.
26.09.25, 11:17
Eine 48-Jährige ist in der Nacht auf Freitag am Bahnhof in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) in den Spalt zwischen Bahnsteig und Zug gestürzt, als sie versuchte, die Tür der bereits abfahrenden Bahn noch zu öffnen. 

Der Lokführer stoppte die Garnitur sofort. Dennoch wurde die 48-Jährige im Unterbodenbereich eines Waggons eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurde ins Linzer Unfallkrankenhaus eingeliefert, berichtete die Polizei.

