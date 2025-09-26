Schweres Zugunglück in Neuhofen: Frau unter Waggon eingeklemmt
Der Lokführer stoppte die abfahrende Garnitur am Donnerstagabend zwar sofort, die 48-Jährige wurde aber unter einem Waggon eingeklemmt.
Eine 48-Jährige ist in der Nacht auf Freitag am Bahnhof in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) in den Spalt zwischen Bahnsteig und Zug gestürzt, als sie versuchte, die Tür der bereits abfahrenden Bahn noch zu öffnen.
Der Lokführer stoppte die Garnitur sofort. Dennoch wurde die 48-Jährige im Unterbodenbereich eines Waggons eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurde ins Linzer Unfallkrankenhaus eingeliefert, berichtete die Polizei.
