Schwerer Motorrad-Unfall nach Überholmanöver in Micheldorf

Ein 64-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Gmunden stürzte am Sonntagnachmittag bei einem Überholmanöver schwer. Der Unfall ereignete sich gegen 13:45 Uhr auf der Ziehberg-Landesstraße L 553 im Gemeindegebiet Micheldorf . Der Motorradlenker war von Steinbach am Ziehberg in Richtung Micheldorf unterwegs.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei überholte der 64-Jährige einen vor ihm fahrenden PKW im Bereich einer Linkskurve. Während dieses Manövers geriet er mit seinem Motorrad ins Bankett und kollidierte mit einem Granitrandstein. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass sich der Fahrer laut Zeugenaussagen mehrfach überschlug, bevor er auf der Fahrbahn zum Liegen kam.

Notärztliche Versorgung vor Ort

Der Verunglückte war nach dem Unfall teilweise bewusstlos und musste noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt werden. Anschließend wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus eingeliefert. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Motorradfahrers liegen derzeit keine weiteren Informationen vor. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.