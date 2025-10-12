Drohungen unter Drogeneinfluss: Mann in Steyr festgenommen

Nach einem Notruf wegen eines heftigen Streits nahm die Polizei am Freitagabend in Steyr einen Mann fest. Der Tatverdächtige soll unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden und Polizeibeamte bedroht haben. Bei dem Vorfall war auch sein fünfjähriger Sohn anwesend, der anschließend in die Obhut seiner Mutter übergeben wurde.

Mehrere Polizeistreifen, darunter auch die Schnelle Interventionsgruppe, waren gegen 20 Uhr zu einer Wohnung in Steyr ausgerückt. Vor Ort stellten die Beamten ein zerborstenes Wohnungsfenster fest. Als sie den Wohnungsbesitzer aufforderten, die Tür zu öffnen, soll dieser nur einen Spalt geöffnet, die Polizisten angeschrien und sie mit aggressiven Gesten zum Gehen aufgefordert haben. Da sich der Mann trotz Abmahnung nicht beruhigte, wurde er festgenommen. Während der Festnahme soll der Verdächtige einen Polizisten und dessen Angehörige mit dem Umbringen bedroht haben.

Ermittlungen laufen

In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte weitere Beschädigungen: eine ausgerissene Schlafzimmertür und einen zerborstenen Spiegel. Da der fünfjährige Sohn des Mannes im Schlafzimmer anwesend war, wurde die Jugendwohlfahrt des Magistrats Steyr hinzugezogen, die anordnete, das Kind in die Obhut der sorgeberechtigten Mutter zu übergeben. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkohol- und Drogentest verlief laut Polizei positiv. Zudem wurden geringe Mengen Cannabiskraut sichergestellt. Der Tatverdächtige wird nun mehrfach bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.