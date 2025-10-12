Großeinsatz der Polizei in OÖ: "Waffenübungen" auf Bauernhof
Zu einem Großeinsatz der Polizei ist es am frühen Samstagabend in Vorchdorf (Bezirk Gmunden) gekommen.
Über Notruf hatte ein Zeuge Alarm geschlagen, weil bei einem Bauernhof mehrere Menschen mit Sturmgewehren hantieren sollen. Die Polizei nahm vorübergehend alle 19 anwesenden Personen fest und fand rund 50 halbautomatische Waffen. Bei der Überprüfung stellte sich aber heraus, dass alle rechtmäßig registriert waren. Die Personen gaben an, sie hätten Übungen durchführen wollen.
Nach dem Notruf rückte die Exekutive gegen 17.00 Uhr mit mehreren Streifen, dem Einsatzkommando Cobra und der Schnellen Interventionsgruppe beim Bauernhof an, informierte die Landespolizeidirektion am Sonntag in einer Aussendung. Beim Eintreffen der ersten Beamten flüchteten rund 15 Personen mit Langwaffen ins Haus, fünf konnten von den Polizisten noch angehalten werden. Nachdem das Gebäude umstellt worden war, wurde es von der Cobra durchsucht.
50 halbautomatische Waffen gefunden
Insgesamt waren 19 Personen anwesend, die wegen des Verdachts einer gerichtlich strafbaren Handlung nach dem Waffengesetz vorläufig festgenommen wurden. Die Beamten fanden in Summe rund 50 halbautomatische Waffen, darunter Sturmgewehre und Pistolen.
Die Überprüfungen dieser Waffen ergab aber schließlich, dass alle registriert sind und entsprechende waffenrechtliche Dokumente vorliegen. "Warum trotz dieser Umstände die Anwesenden bewaffnet in das Haus geflüchtet waren und mit diesem Verhalten eine logischerweise hohe Eskalationsstufe beim polizeilichen Einschreiten ausgelöst hatten, ist noch ungeklärt", heißt es in der Aussendung der Polizei.
Ermittlungen laufen
Nach der Überprüfung wurden die Festnahmen aufgehoben und die Waffen wieder an die Besitzer übergeben. Die Personen gaben an, dass es bei dem Treffen darum gegangen sei, Übungen mit der Waffe durchzuführen. Die Polizei wird den Vorfall bei der Bezirkshauptmannschaft Gmunden und bei der Staatsanwaltschaft Wels anzeigen.
