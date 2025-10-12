Großeinsatz der Polizei in OÖ: "Waffenübungen" auf Bauernhof

Zu einem Großeinsatz der Polizei ist es am frühen Samstagabend in Vorchdorf (Bezirk Gmunden) gekommen.

Über Notruf hatte ein Zeuge Alarm geschlagen, weil bei einem Bauernhof mehrere Menschen mit Sturmgewehren hantieren sollen. Die Polizei nahm vorübergehend alle 19 anwesenden Personen fest und fand rund 50 halbautomatische Waffen. Bei der Überprüfung stellte sich aber heraus, dass alle rechtmäßig registriert waren. Die Personen gaben an, sie hätten Übungen durchführen wollen.

Nach dem Notruf rückte die Exekutive gegen 17.00 Uhr mit mehreren Streifen, dem Einsatzkommando Cobra und der Schnellen Interventionsgruppe beim Bauernhof an, informierte die Landespolizeidirektion am Sonntag in einer Aussendung. Beim Eintreffen der ersten Beamten flüchteten rund 15 Personen mit Langwaffen ins Haus, fünf konnten von den Polizisten noch angehalten werden. Nachdem das Gebäude umstellt worden war, wurde es von der Cobra durchsucht.

50 halbautomatische Waffen gefunden

Insgesamt waren 19 Personen anwesend, die wegen des Verdachts einer gerichtlich strafbaren Handlung nach dem Waffengesetz vorläufig festgenommen wurden. Die Beamten fanden in Summe rund 50 halbautomatische Waffen, darunter Sturmgewehre und Pistolen.