Schulbeginn in OÖ: "Die Lage ist entspannt, der Start ist gesichert"

Die Schultaschen sind vielleicht schon gepackt, die Stifte gespitzt und die Aufregung steigt. Kommenden Montag beginnt in sechs Bundesländern, darunter Oberösterreich, das neue Schuljahr: 15.907 Kinder sind hier neu angeneldet, sprich sie kommen in die 1. Klasse oder Vorschule.

Der Personalmangel, der den Schulstart im Vorjahr überschattet hat, scheint heuer gebannt zu sein. "Es gibt keine Entwarnung, aber die Lage ist entspannt", sagt der Leiter der Bildungsdirektion OÖ, Alfred Klampfer.