Schock für Familie: Schlange versteckte sich in Spielzeugbagger

Ausgerechnet in einem Spielzeugbagger in einem Garten in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) hat sich am vergangenen Freitag eine eineinhalb Meter lange Äskulapnatter verkrochen. Die Familie alarmierte die Feuerwehr, die das rund eineinhalb Meter lange Reptil aus dem Spielgerät holte, berichteten Medien am Sonntag.