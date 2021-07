Schlechter Ruf: Radzentrum und Weihnachten zur Imagekorrektur

Bei der im September anstehenden Rad-WM in Tirol werden Zoidl und Co. in ihren Welser Dressen Österreich beim Mannschaftszeitfahren vertreten. Gerne präsentiere man sich auf „der großen Bühne des Radsports“ mit, sagt Rabl. Neben den großen Weihnachtsaktivitäten in der Stadt sei die Radregion ein zweiter großer Image-Bringer für die Stadt, erklärt Rabl.

Für das Projekt Rennradregion habe man mit den Nachbarorten Sattledt und Kremsmünster Partnerschaften geknüpft, berichtet Tourismus-Geschäftsführer Peter Jungreithmair bereits über Interesse aus England, Belgien und Deutschland. „Uns geht’s um die Belebung der Stadt und der Region an den Wochenenden. Während der Woche sorgen Wirtschaftstouristen ohnehin für eine gute Bettenauslastung“, sagt er.

Mit 15 ausgewiesen Rennradtouren zwischen 50 und 150 Kilometer wird Profis und Hobbyfahrern von Wels aus ein beachtliches Trainingsnetz geboten. Vom laufenden begleitenden Ausbau der Radwege profitieren auch die Einheimischen. „Ich war heuer schon 5000 Kilometer unterwegs. Das Angebot ist super“, bestätigt Radfahrer Peter Matzner, 70.