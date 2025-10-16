Tote Bauarbeiter in OÖ: Hausbesitzer und Unternehmer nun vor Gericht

Es waren dramatische Szenen, als am 3. September des Vorjahres beim Einsturz eines Kellergewölbes in Schärding zwei Arbeiter ums Leben kamen. Die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis hat nun beim Landesgericht Ried Strafantrag wegen des Vergehens der grob fahrlässigen Tötung gegen den Bauunternehmer sowie gegen den Bauherren eingebracht.