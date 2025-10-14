Hundeattacke in Oberösterreich: Drei Personen verletzt

Bei einer Hundeattacke in Feldkirchen (Bezirk Braunau) sind Sonntagnachmittag drei Personen verletzt worden. Ein nicht angeleintes Tier ging vor einem Lokal auf den Hund einer 45-Jährigen los.

Die Frau, ihr Vater sowie ihr Freund gingen dazwischen. Gemeinsam konnten sie den Angriff des Hundes, der aus einer Garage weggelaufen war, stoppen.

Der Vater wurde an Knie und Augen verletzt, die Frau erlitt Schürfwunden und der Freund eine Bisswunde am Unterarm, so die Polizei.