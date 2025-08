Sautrogregatta am Kleinreiflinger Stausee

Startschuss der Sautrogregatta ist um 14 Uhr. Da verwandelt sich der idyllische Stausee in eine Arena der Begeisterung. Gekämpft wird im K.-o.-System, und zwar in originalen Sautrögen, die alles andere als einfach zu steuern sind. Jedes Zweier-Team muss mit Geschick, Gleichgewicht und Humor gegen das Wasser des Stausees ankämpfen.

Im vergangenen Jahr waren knapp 40 Teams am Start – 2025 wünschen sich die Veranstalter noch mehr Starter. Verkleidungen sind ausdrücklich erwünscht, sie sorgen für gute Stimmung am Ufer: vom Piratenpaar bis zum Gummienten-Kostüm, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

The Black Paddies treten biem anschließenden Fest auf

Die Anmeldung ist unkompliziert: Entweder per Whatsapp an 0664/2235350 oder vor Ort bis kurz vor den Start. Sautröge und Paddel werden zur Verfügung gestellt.

Ab dem späten Nachmittag geht der Wettbewerb in ein Zeltfest über. Auf der Bühne sorgen The Riversides und The Black Paddies mit Livemusik für Festivalstimmung. Dazu gibt es einen Barbetrieb, eine Grillerei, ein loderndes Lagerfeuer, eine Hüpfburg für die Kleinen und ein großes Zelt, falls das Wetter nicht mitspielen sollte. Denn die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.