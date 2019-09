Rützler: Qualität und Frische gefordert

Es lohne sich, sich in der Produktionskette damit auseinanderzusetzen, welche neuen Bedürfnisse es gebe, sagte Rützler. Es brauche vielfältige Antworten auf den Klimawandel, auf die Digitalisierung und auf den leichteren Zugang zur Information. „Der Kunde sucht die Information, die ihn persönlich interessiert und weniger das, was der Produzent ihm geben möchte. Ich habe oft das Gefühl, hier reden zwei aneinander vorbei.“ Die Produzenten müssten lernen, was den Kunden interessiert, um ihn dort abzuholen. Foodtrends seien Antworten auf Wünsche und Sehnsüchte.