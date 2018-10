Rückgabe des Reisepasses an Leo S. verzögert sich

„Das Abholen des Reisepasses verzögert sich, es fehlt noch ein Formular. Sobald wir den Pass haben, werden wir so schnell wie möglich ausreisen“, sagte Leos Mutter Lena dem KURIER in der Nacht auf Mittwoch. „Wir sind natürlich überglücklich, dass die Sache für uns gut ausgegangen ist. Die Zeit war schon sehr knapp, da bald das Visa abläuft und sich Leo dann illegal in den USA aufhalten würde“, schilderte die Mitterkirchnerin weiter.

Auch Vater Rudolf beschrieb die Rückerstattung des Reisepasses als mühsam. Er hoffe, dass zwei Tage zur Erledigung der Angelegenheit ausreichen, teilte er per eMail mit.

Leo war am 30. Juli in einem Apartment in Venice mit seiner Internetliebschaft Amanda von der Polizei angetroffen worden. Die beiden gaben einvernehmlichen Sex zu – was in Florida dennoch einen Verstoß gegen das Schutzalter von 16 Jahren bedeutet. Das Mädchen dürfte ihm vorgespielt haben, bereits 16 zu sein.

Der HTL-Schüler aus dem Mühlviertel wurde daraufhin der „lüsternen und anstößigen Belästigung“ verdächtigt und zehn Tage inhaftiert. Er wurde sogar von einem anderen Zelleninsassen verletzt. Wäre sein Sohn angeklagt und zu einer Haft verurteilt worden, hätte er um dessen Leben gefürchtet, sagte Vater Rudolf S. in einem KURIER-Interview vor der Gerichtsentscheidung.