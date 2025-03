Rottweiler verletzte Mädchen (7) schwer: Geldstrafe und 5 Monate bedingt

Was genau am 1. Jänner diesen Jahres auf dem Hof in Kirchberg ob der Donau Oberösterreich passierte, wissen nur die beiden Mädchen, die dabei waren. Eine 10-Jährige , deren Vater der Besitzer von Rottweiler Ernie war, und ihre siebenjährige Freundin , beide leben im gleichen Haus.

Der Vorfall endete auf jeden Fall so, dass die Ältere leicht und die Jüngere sehr schwer verletzt war. Sie musste aufgrund der Bisswunden an Schulter, Oberarm und Unterschenkel im Kepler Uniklinikum in Linz operiert werden. Der Hund hatte bereits sechs Monate zuvor eine Frau so verletzt, dass sie genäht werden musste.

Nun stand der Vater der 10-Jährigen wegen grob fahrlässiger Körperverletzung in Linz vor Gericht. Der Mann bekannte sich von Beginn der Verhandlung an schuldig, der Richter verhängte eine bedingte Freiheitsstrafe von fünf Monaten und eine Geldstrafe in der Höhe von 960 Euro.

Aber wie kam es, dass der 50-Kilo-Rüde mit den beiden Mädchen alleine war?

Der Prozess gibt brisante Einblicke: