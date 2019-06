RLB will 2025 in neue Zentrale einziehen – Mehr Grünflächen

Die Goethestraße soll künftig hinter der neuen RLB-Zentrale geführt werden. 24.000 Quadratmetern Nutzfläche auf acht Geschlossen: So soll die neue RLB-Zentrale auf dem Gelände von Möbel Lutz auf der Linzer Europaplatz aussehen. 1000 Mitarbeiter werden in diesem Nullenergiegebäude ihren Arbeitsplatz finden. Für sie sind auch 550 Parkplätze im Tiefgeschoß vorgesehen. Möbel Lutz soll an die Donaulände übersiedeln (ehemaliger Landesverlag, Hafenstraße 1-3).