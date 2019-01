Universität Linz: Rektor gerät selbst ins Schussfeld

Nach außen hin ist alles eitel Wonne. Rektor Meinhard Lukas hat den antifaschistischen Ruf der Linzer Universität gerettet, indem er den Geschäftsführer des Absolventenverbandes Kepler-Society umgehend entfernt hat. Auslöser der Affäre war eine Anzeige des Geschäftsführers der Kulturplattform KUPF wegen Wiederbetätigung, weil im Inserat der Keplersociety in der Broschüre des Burschenbundballes der Satz „...so bleiben wir doch treu“ enthalten war. Es entstammt der Auftaktzeile „Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu“ eines deutschen Volks- und Studentenliedes von 1814. Das Lied war auch im SS-Liederbuch an dritter Stelle angeführt.