Reizgas in Wohnhaus versprüht: Bewohnerin medizinisch versorgt

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Donnerstag gegen 23:40 Uhr in einem Mehrparteienhaus in Vöcklabruck vermutlich Reizgas versprüht und damit einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Der reizende und beißende Geruch wurde durch einen 42-jährigen Bewohner des Hauses wahrgenommen. Der Mann verständigte daraufhin die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte nach dem Betreten der Feuerwehr ein Brand- bzw. Gasaustritt ausgeschlossen werden, berichtet die Landespolizeidirektion OÖ am Donnerstag.

Hilfe vom Roten Kreuz

Im Zuge der Belüftung des Stiegenhauses mit Frischluft musste eine an Asthma leidende Anwohnerin (38 Jarhe ) durch die Frewillige Feuerwehr Vöcklabruck geborgen und kurzfristig durch das Rote Kreuz medizinisch erstversorgt werden.

Der Einsatz konnte gegen 2.20 Uhr beendet werden. Die Ermittlungen zum Ausforschen des unbekannten Täters hat die Polizeiinspektion Vöcklabruck übernommen.