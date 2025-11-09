Unfall beim Reifenwechseln: Einjährige in Oberösterreich getötet

Ein einjähriges Mädchen ist am Samstagabend im Bezirk Schärding in Oberösterreich bei einem Unfall nach dem Reifenwechseln getötet worden: Als die Mutter rückwärts aus der Garageneinfahrt fuhr, rammte sie ungewollt ihre kleine Tochter. Das Kind wurde unter dem Wagen eingeklemmt. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen war das Kleinkind nicht mehr zu retten, berichtete die Polizei.

Während die Eltern die Reifen gewechselt hatten, hatte sich das Mädchen im Bereich der Garageneinfahrt aufgehalten. Als die Arbeiten abgeschlossen waren, setzte sich die 29-Jährige in den Wagen und fuhr einige Meter rückwärts. Plötzlich hörte sie einen Knall. Sie blieb sofort stehen und sah, dass sie das Kind überfahren hatte. Das Mädchen war unter dem Wagen eingeklemmt.

Ihr Ehemann hob das Auto mit dem Wagenheber hoch und die Mutter rief die Rettung. Alle Erste-Hilfe-Maßnahmen blieben aber erfolglos, das Kind starb noch an der Unfallstelle. Die Angehörigen wurden durch das Kriseninterventionsteam betreut. Der Alkotest der Frau verlief negativ.