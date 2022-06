Rehbock blieb in Oberösterreich in Gartentür stecken

Das findet man auch nicht alle Tage: In St. Florian (Bezirk Linz-Land) entdeckten Hausbewohner Samstagabend einen Rehbock, der in ihrer Gartentür stecken geblieben war. Weil sie das Tier nicht aus der misslichen Lage befreien konnten, riefen sie die Feuerwehr. Diese konnte die Stäbe der Tür so aufbiegen, dass der Rehbock die Flucht ergreifen konnte.