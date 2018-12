Rebellion gegen „Steinzeitpolitik“

Just den ersten Tag der Debatte um das oberösterreichische Landesbudget im Landtag wählten der Linzer Bürgermeister Klaus Luger, SPÖ, und sein FPÖ-Vize Detlef Wimmer, um gegen die fiskale „ Steinzeitpolitik“ in der Landespolitik aufzubegehren. Die Linzer kritisierten eine unfaire finanzielle Belastungen und Schlechterstellung der Gemeinden und besonders der Stadt Linz heftig. „So eine Schieflage wie derzeit gab es noch nie“, beklagte Luger.

„Es gibt kein Bundesland, in dem die Gemeinden so viel an das Land zahlen und in Relation so wenig zurückbekommen bekommen wie in Oberösterreich“, behauptete der Bürgermeister. In allen anderen Bundesländern gebe es Systeme, in denen die Gemeinden mehr Spielraum für die ursächlichen kommunalen Aufgaben hätten, sagte Luger weiter. Alleine aus Linz, das selbst ein Budget von 700 Millionen Euro hat, betrage der Beitrag zum 5,7 Milliarden-Euro-Haushalt für 2019 netto 95 Millionen Euro, rechneten en Luger und Wimmer vor. 147 Millionen müssten als Krankenanstaltenbeitrag, Landesumlage oder als Sozialtransferleistung an das Land überwiesen werden. Nur 52 Millionen kämen für das Kinder- und Jugendservice, Sozialaufgaben und andere Bereiche aus dem Landesbudgettopf zurück. Nicht eingerechnet seien weitere 32 Millionen Euro, die Linz netto dem Landestopf für Bedarfszuweisungen für schwache und hoch verschuldete Kommunen zuschießt.