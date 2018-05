Räuber jagen Jägern Niederwild ab

Zum Beginn der Jagdsaison mit Anfang Mai besinnt sich der Jagdverband nicht nur seiner Probleme mit der drohenden Afrikanischen Schweinepest und dem zuziehenden Wolf. Hasen, Rebhühner, aber auch Kiebitze oder Feldlerchen seien in manchen Regionen bereits nahe dem Aussterben. Nach dem Jagdgesetz sei die Jägerschaft dem Artenschutz verpflichtet, weshalb man nun Alarm schlage. „Da tragen wir Verantwortung“, meint Volkmar Angermeier, der ebenso stellvertretender Landesjägermeister ist.

In manchen Gebieten gibt es auf 100 Hektar Acker- und Naturland nur mehr vereinzelte Hasen. Als besten Beweis für die Bedrohung von Meister Lampe und Co. nennt er vergleichende Abschusszahlen aus etlichen Bezirken, die den Druck durch das Raubwild aufzeigen. So wurden etwa im Bezirk Urfahr im vergangenen Jahr bereits 893 Füchse erlegt, aber nur mehr 788 Hasen. Im Bezirk Freistadt stünden gar 1473 Füchse 427 Hasen gegenüber. Bei Hasen und Fasanen haben sich die Abschüsse im letzten Jahrzehnt landesweit ungefähr halbiert.