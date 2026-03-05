Prozess in Wels nach Waffenübungen: Diversion für 12 Angeklagte

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Prozess gegen zwölf Angeklagte wegen Vergehen gegen das Waffengesetz am Donnerstag im Landesgericht Wels hat mit Diversionen geendet. Den allesamt Unbescholtenen wurde vorgeworfen, im Oktober 2025 in einem nicht eingefriedeten Bereich unbefugt halbautomatische Schusswaffen geführt zu haben, ohne im Besitz eines Waffenpasses zu sein. Die Staatsanwaltschaft hat den Diversionen zugestimmt. Die Frau und die elf Männer im Alter von 35 bis 61 Jahren, zum größten Teil aus Salzburg sowie Oberösterreich und Kärnten, nahmen ihre Geldstrafen von 200 bis 2.450 Euro an.

Davor war es im Wesentlichen darum gegangen, wie ein Gelände eingefriedet sein muss, um dort Waffenübungen durchführen zu können. Die Gruppe von mehr als 20 Personen hatte am 11. Oktober 2025 auf einem Gehöft in Vorchdorf (Bezirk Gmunden) Zielübungen durchgeführt. Ein Zeuge hatte über Notruf Alarm geschlagen. 50 halbautomatische Waffen gefunden Daraufhin kamen mehrere Streifen, das Einsatzkommando Cobra und die Schnelle Interventionsgruppe zu dem Einsatz. Zahlreiche Bewaffnete seien ins Haus geflüchtet. Rund 50 halbautomatische Waffen, teilweise zerlegt und versteckt, wurden laut Ermittlungsbehörden gefunden. Ermittlungen hinsichtlich Extremismus oder Staatsverweigerung hatten „keine Ergebnisse“ gebracht. Auch die Ermittlungen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt gegen einen teilnehmenden Bundesheeroffizier wurden eingestellt.

"Entschuldigt hat sich keiner" „Da sitzen lauter brave, unbescholtene Bürger“, begann Verteidiger Kurt Jelinek, der mehrere Beschuldigte vertritt. Er führte aus, dass man leicht alles vor Ort hätte aufklären können, wenn die Polizisten mit den nunmehr Beschuldigten gesprochen hätten. Der Bundesheeroffizier sei auf die Beamten zugegangen, diese seien aber an ihm vorbeigestürmt. Fünf Stunden nach den Festnahmen hätte der Staatsanwalt gefragt, ob jemand eine Waffenbesitzkarte habe, daraufhin seien alle bis auf den Bundesheerangehörigen enthaftet worden. „Entschuldigt hat sich keiner“ bei den Angeklagten.