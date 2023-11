Kindesmissbrauch: Angeklagter in Wels teilweise geständig

Die Staatsanwältin gab in ihrem Eröffnungsplädoyer einen „Einblick in die psychischen Abgründe“ des Angeklagten. Dieser sei, so zitierte sie aus dem Gutachten, „kernpädophil“ und soll nach „plan- und dranghaftem Muster“ vorgegangen sein.

So habe er sich im Internet ein Handbuch heruntergeladen, in dem erklärt werde, wie man das Vertrauen von Kindern erlangen könne. Danach sei er wohl auch in vier Fällen vorgegangen, so die Staatsanwältin.

Opfer unter Druck gesetzt

Die Opfer zwischen vier und 14 Jahren stammten aus seiner Nachbarschaft oder dem unmittelbaren Umfeld. Keines der Mädchen erstattete nach teils jahrelangem Missbrauch Anzeige gegen den Peiniger, denn der Angeklagte habe sie unter Druck gesetzt und ihnen eingeredet, dass sie „eine Straftat“ begangen hätten.

Der Fall kam erst 2022 ins Rollen, als die US-Behörde National Center for Missing & Exploited Children, an die von Internetplattformen Verdachtsfälle gemeldet werden, Meldung nach Österreich erstattete. Ursprünglich ging es um Kindesmissbrauchsdarstellungen in einem Cloud-Speicher.